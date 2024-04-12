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Докучаева (-) Ирина Михайловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1847

Муж: Докучаев Александр Петрович

Рождение ребёнка
16.02.1852

Сын: Докучаев Василий Александрович

Отец ребёнка: Докучаев Александр Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Докучаев Александр Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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