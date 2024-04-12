Докучаева (-) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
12.01.1847
Рождение ребёнка
16.02.1852
Сын: Докучаев Василий Александрович
Отец ребёнка: Докучаев Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Докучаев Александр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно