Некрасов Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения01.09.1810
Дата смертиДо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1810
Отец: Некрасов Петр Ильич
Мать: Некрасова Марфа Павлова
Бракосочетание
28.10.1828
Рождение ребёнка
03.11.1829
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1831
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
24.05.1834
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ведерникова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Некрасов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
08.01.1850
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1875