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Некрасов Ефим Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.09.1810

Дата смерти

До 1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1810

Отец: Некрасов Петр Ильич

Мать: Некрасова Марфа Павлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1828

Жена: Некрасова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
03.11.1829

Сын: Некрасов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1831

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1834

Сын: Некрасов Петр Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ведерникова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Некрасов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1850

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Некрасова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1875