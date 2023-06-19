Шаклеина (Копосова) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа Алексеевна
Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаклеин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно