Шаклеина (Копосова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаклеина (Копосова) Анна Тимофеевна

Шаклеина (Копосова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Копосов Тимофей Алексеевич

Мать: Копосова Матрёна Григорьевна

Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа Алексеевна

Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаклеин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаклеин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Шаклеин Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклеин Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно