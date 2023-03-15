Копосова (Чувашова) Матрёна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1941 и 1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чувашов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1886
Дочь: Палешева Тимофеевна
Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шаклеина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич
Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.04.1900
Дочь: Караваева Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Копосов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеевна
Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1941 и 1946