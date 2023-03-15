Копосова (Чувашова) Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова (Чувашова) Матрёна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1941 и 1946

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чувашов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1886

Дочь: Палешева Тимофеевна

Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шаклеина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич

Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.04.1900

Дочь: Караваева Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Копосов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеевна

Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Копосов Тимофей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Тимофей Алексеевич

Смерть
Между 1941 и 1946