(Шаклеина) Августа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Иордан Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Кузина Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Просница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно