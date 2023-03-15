(Шаклеина) Августа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шаклеина) Августа Алексеевна

(Шаклеина) Августа Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаклеин Алексей Михайлович

Мать: Шаклеина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Иордан Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кузина Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Просница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close