Шаклеин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Шаклеин Александр Иванович
Мать ребёнка: Шаклеина Елена
Рождение ребёнка
1949
Сын: Шаклеин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шаклеина Елена
Рождение ребёнка
1956
Сын: Шаклеин Константин Иванович
Мать ребёнка: Шаклеина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаклеина Елена
Смерть
Неизвестно