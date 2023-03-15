Шаклеин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаклеин Алексей Михайлович

Мать: Шаклеина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Шаклеин Александр Иванович

Мать ребёнка: Шаклеина Елена

Рождение ребёнка
1949

Сын: Шаклеин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шаклеина Елена

Рождение ребёнка
1956

Сын: Шаклеин Константин Иванович

Мать ребёнка: Шаклеина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Елена

Смерть
Неизвестно
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