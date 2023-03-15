Шаклеин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаклеин Александр Алексеевич

Шаклеин Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаклеин Алексей Михайлович

Мать: Шаклеина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаклеин Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
майор
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close