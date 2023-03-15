Шаклеин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаклеин Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
майор
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
Неизвестно