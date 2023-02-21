Фамилии Нет Семён Изотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1850 ст.
Дочь: Фамилии Нет Елисавета Семеновна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1852 ст.
Сын: Фамилии Нет Василий Семенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
09.10.1854
Сын: Фамилии Нет Евфимий Семенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
19.04.1857 ст.
Сын: Фамилии Нет Георгий Семенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.01.1860 ст.
Дочь: Фамилии Нет Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
27.09.1863 ст.
Сын: Фамилии Нет Петр Семенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
После 08.10.1867 ст.
Сын: Фамилии Нет Феодор Семенович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
18.09.1873 ст.
Дочь: Фамилии Нет Фекла Семёновна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно