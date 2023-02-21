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Фамилии Нет Семён Изотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Мать: Фамилии Нет Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
04.09.1850 ст.

Дочь: Фамилии Нет Елисавета Семеновна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1852 ст.

Сын: Фамилии Нет Василий Семенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
09.10.1854

Сын: Фамилии Нет Евфимий Семенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
19.04.1857 ст.

Сын: Фамилии Нет Георгий Семенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.01.1860 ст.

Дочь: Фамилии Нет Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
27.09.1863 ст.

Сын: Фамилии Нет Петр Семенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
После 08.10.1867 ст.

Сын: Фамилии Нет Феодор Семенович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
18.09.1873 ст.

Дочь: Фамилии Нет Фекла Семёновна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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