Фамилии Нет Василий Семенович
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения02.03.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
02.03.1852 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
18.12.1870 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Бракосочетание
21.10.1871 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Фамилии Нет Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Фамилии Нет Никита Васильевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Фамилии Нет Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Фамилии Нет Диомид Васильевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.
Дочь: Фамилии Нет Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно