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Фамилии Нет Василий Семенович

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

02.03.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1852 ст.

Отец: Фамилии Нет Семён Изотович

Мать: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
18.12.1870 ст.

Жена: Фамилии Нет Ксения Максимовна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Бракосочетание
21.10.1871 ст.

Жена: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Фамилии Нет Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Фамилии Нет Никита Васильевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Фамилии Нет Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Фамилии Нет Диомид Васильевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.

Дочь: Фамилии Нет Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Соломонида Фёдоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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