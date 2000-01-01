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Фамилии Нет Петр Семенович

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

27.09.1863 ст.

Дата смерти

03.10.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1863 ст.

Отец: Фамилии Нет Семён Изотович

Мать: Фамилии Нет Мария Никифоровна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Фамилии Нет Диомид Петрович

Мать ребёнка: не указана

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
03.10.1901 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
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