Фамилии Нет Петр Семенович
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения27.09.1863 ст.
Дата смерти03.10.1901 ст.
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1863 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Фамилии Нет Диомид Петрович
Мать ребёнка: не указана
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
03.10.1901 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии