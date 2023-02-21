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Фамилии Нет Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1850 ст.

Дочь: Фамилии Нет Елисавета Семеновна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Семён Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1852 ст.

Сын: Фамилии Нет Василий Семенович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Семён Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
09.10.1854

Сын: Фамилии Нет Евфимий Семенович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Семён Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
19.04.1857 ст.

Сын: Фамилии Нет Георгий Семенович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Семён Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
23.01.1860 ст.

Дочь: Фамилии Нет Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Семён Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
27.09.1863 ст.

Сын: Фамилии Нет Петр Семенович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Семён Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
После 08.10.1867 ст.

Сын: Фамилии Нет Феодор Семенович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Семён Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
18.09.1873 ст.

Дочь: Фамилии Нет Фекла Семёновна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Семён Изотович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Семён Изотович

Смерть
Неизвестно
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