Добровольский Георгий Исидорович
Место рождения
Дата рождения06.04.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1858
Рождение ребёнка
31.08.1881
Сын: Добровольский Семен Георгиевич
Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Добровольский Артемий Георгиевич
Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
18.12.1885
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
24.03.1888
Дочь: Калмыкова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
07.09.1890
Сын: Добровольский Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
13.10.1892
Сын: Добровольский Парфений Георгиевич
Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
29.12.1894
Сын: Добровольский Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
01.05.1897
Дочь: Гайжевская Пелагея Георгиевна
Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
17.06.1900
Сын: Добровольский Лев Георгиевич
Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно