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Добровольский Георгий Исидорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.04.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1858

Отец: Добровольский Исидор Павлович

Мать: Добровольская Татьяна Стефановна

Рождение ребёнка
31.08.1881

Сын: Добровольский Семен Георгиевич

Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Добровольский Артемий Георгиевич

Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
18.12.1885

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
24.03.1888

Дочь: Калмыкова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
07.09.1890

Сын: Добровольский Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
13.10.1892

Сын: Добровольский Парфений Георгиевич

Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
29.12.1894

Сын: Добровольский Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
01.05.1897

Дочь: Гайжевская Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
17.06.1900

Сын: Добровольский Лев Георгиевич

Мать ребёнка: Добровольская Матрона Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровольская Матрона Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно