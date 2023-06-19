Добровольский Артемий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти04.12.1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
23.01.1905
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Добровольская Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
04.04.1908
Сын: Добровольский Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Добровольская Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
21.09.1910
Сын: Добровольский Константин Артемьевич
Мать ребёнка: Добровольская Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
24.03.1914
Дочь: Валентина Артемьевна
Мать ребёнка: Добровольская Дарья Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.12.1925
Причина смерти: туберкулез