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Добровольский Артемий Георгиевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1884

Дата смерти

04.12.1925

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Добровольский Георгий Исидорович

Мать: Добровольская Матрона Семеновна

Бракосочетание
23.01.1905

Жена: Добровольская Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Добровольская Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
04.04.1908

Сын: Добровольский Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Добровольская Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
21.09.1910

Сын: Добровольский Константин Артемьевич

Мать ребёнка: Добровольская Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
24.03.1914

Дочь: Валентина Артемьевна

Мать ребёнка: Добровольская Дарья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.12.1925
Причина смерти: туберкулез