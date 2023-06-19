Добровольский Лев Георгиевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1900
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900
Бракосочетание
27.09.1922
Рождение ребёнка
01.09.1928
Дочь: Еременко Алла Львовна
Мать ребёнка: Добровольская Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Добровольский Адольф Львович
Мать ребёнка: Добровольская Марфа Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1978