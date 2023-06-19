Добровольский Лев Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольский Лев Георгиевич

Добровольский Лев Георгиевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.06.1900

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900

Отец: Добровольский Георгий Исидорович

Мать: Добровольская Матрона Семеновна

Бракосочетание
27.09.1922

Жена: Добровольская Марфа Степановна

Рождение ребёнка
01.09.1928

Дочь: Еременко Алла Львовна

Мать ребёнка: Добровольская Марфа Степановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Добровольский Адольф Львович

Мать ребёнка: Добровольская Марфа Степановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1978