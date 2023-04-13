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Добровольский Исидор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

14.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Добровольский Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Левченко Елизавета Исидоровна

Мать ребёнка: Добровольская Анна Александровна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Исидоровна

Мать ребёнка: Добровольская Анна Александровна

Бракосочетание
16.10.1855

Жена: Добровольская Татьяна Стефановна

Рождение ребёнка
06.04.1858

Сын: Добровольский Георгий Исидорович

Мать ребёнка: Добровольская Татьяна Стефановна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Исидоровна

Мать ребёнка: Добровольская Татьяна Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровольская Анна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1869
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