Добровольский Исидор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти14.05.1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Добровольский Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Левченко Елизавета Исидоровна
Мать ребёнка: Добровольская Анна Александровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Исидоровна
Мать ребёнка: Добровольская Анна Александровна
Бракосочетание
16.10.1855
Рождение ребёнка
06.04.1858
Сын: Добровольский Георгий Исидорович
Мать ребёнка: Добровольская Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Исидоровна
Мать ребёнка: Добровольская Татьяна Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1869