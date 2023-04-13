Добровольская Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

06.07.1855

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Левченко Елизавета Исидоровна

Отец ребёнка: Добровольский Исидор Павлович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Исидоровна

Отец ребёнка: Добровольский Исидор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Исидор Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1855
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