Добровольская Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти06.07.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Левченко Елизавета Исидоровна
Отец ребёнка: Добровольский Исидор Павлович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Исидоровна
Отец ребёнка: Добровольский Исидор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1855