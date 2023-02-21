Елькин Михайло Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Елькин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Елькина Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: София Михайловна
Мать ребёнка: Елькина Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Елькина Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Елькин Филимон Михайлович
Мать ребёнка: Елькина Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Елькина Ксения Моисеевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно