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Елькин Михайло Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Елькин Никита Митрофанович

Мать: Елькина Ксения Трофимовна

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Елькин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Елькина Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: София Михайловна

Мать ребёнка: Елькина Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Елькина Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Елькин Филимон Михайлович

Мать ребёнка: Елькина Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Елькина Ксения Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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