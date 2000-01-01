Елькина (Ходырева) Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Матрона Никитична
Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Елькин Иван Никитич
Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Парасковья Никитична
Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно