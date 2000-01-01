Елькина (Ходырева) Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина (Ходырева) Ксения Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Ходырев Трофим Давыдович

Мать: Ходырева Акилина Савиновна

Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Матрона Никитична

Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Елькин Иван Никитич

Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Елькин Михайло Никитич

Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Елькин Василей Никитич

Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Парасковья Никитична

Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Елькин Никита Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елькин Никита Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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