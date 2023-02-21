Елькина Ксения Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Елькин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Елькин Михайло Никитич
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: София Михайловна
Отец ребёнка: Елькин Михайло Никитич
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Елькин Михайло Никитич
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Елькин Филимон Михайлович
Отец ребёнка: Елькин Михайло Никитич
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Елькин Михайло Никитич
Смерть
Неизвестно