Елькина Ксения Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина Ксения Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Елькин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Елькин Михайло Никитич

Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: София Михайловна

Отец ребёнка: Елькин Михайло Никитич

Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Елькин Михайло Никитич

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Елькин Филимон Михайлович

Отец ребёнка: Елькин Михайло Никитич

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Елькин Михайло Никитич

Смерть
Неизвестно
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