Елькин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: Елькин Михайло Никитич
Мать: Елькина Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Настасья Николаевна
Мать ребёнка: Елькина Парасковья Евсегнеевна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Елькин Василей Николаевич
Мать ребёнка: Елькина Парасковья Евсегнеевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно