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Елькин Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: Елькин Михайло Никитич

Мать: Елькина Ксения Моисеевна

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Настасья Николаевна

Мать ребёнка: Елькина Парасковья Евсегнеевна

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Елькин Василей Николаевич

Мать ребёнка: Елькина Парасковья Евсегнеевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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