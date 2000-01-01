Елькина Парасковья Евсегнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина Парасковья Евсегнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Настасья Николаевна

Отец ребёнка: Елькин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Елькин Василей Николаевич

Отец ребёнка: Елькин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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