Елькина Парасковья Евсегнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Настасья Николаевна
Отец ребёнка: Елькин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Елькин Василей Николаевич
Отец ребёнка: Елькин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно