Бобкова Дарья Ермолаева
женский, родилась 1826 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецЕрмолай Кузьмин1792 ст. г.р.
МатьИрина Алексеева1793 ст. г.р.
Супруги
Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев18.12.1823 ст. г.р.
Дети
(Бобкова) Федора Аркадиева02.09.1845 ст. г.р.
Ткачёв Иван Аркадиев18.10.1846 ст. г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Ермолай Кузьмин
Мать: Ирина Алексеева
Бракосочетание
07.11.1843 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.09.1845 ст.
Дочь: (Бобкова) Федора Аркадиева
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев
Рождение ребёнка
18.10.1846 ст.
Сын: Ткачёв Иван Аркадиев
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев
Рождение ребёнка
01.03.1848 ст.
Дочь: (Ткачёва) Ефимья Аркадиева
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев
Рождение ребёнка
12.02.1850 ст.
Дочь: (Ткачёва) Евдокия Аркадиева
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев
Рождение ребёнка
12.10.1851 ст.
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев
Рождение ребёнка
21.08.1854 ст.
Дочь: Васса Аркадиева
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев
Рождение ребёнка
29.03.1856 ст.
Дочь: Мария Аркадиева
Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев
Смерть
Неизвестно