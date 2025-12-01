Бобкова Дарья Ермолаева 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобкова Дарья Ермолаева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1826 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Ермолай Кузьмин1792 ст. г.р.
Мать
Ирина Алексеева1793 ст. г.р.
Супруги
Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев18.12.1823 ст. г.р.
Дети
(Бобкова) Федора Аркадиева02.09.1845 ст. г.р.
Ткачёв Иван Аркадиев18.10.1846 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Ермолай Кузьмин

Мать: Ирина Алексеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
07.11.1843 ст.

Муж: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених крест. сын Аркадий Яковлев, 19 лет невеста девица Дария Ермолаева дочь оного ж сц. крест. Ермолая Козмина, 17 лет. Поручители по женихе сц. Тогустемира крест. Максим Доримедонтов, Иван Игнатьев по невесте Феодор Якорвлев и Феодор Климентов.

Рождение ребёнка
02.09.1845 ст.

Дочь: (Бобкова) Федора Аркадиева

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровой. безфамильные.

Рождение ребёнка
18.10.1846 ст.

Сын: Ткачёв Иван Аркадиев

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

кр. пом. Никифоровой. фамилия Ткачев.

Рождение ребёнка
01.03.1848 ст.

Дочь: (Ткачёва) Ефимья Аркадиева

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца Никифорова. крест. фамилия Ткачев.

Рождение ребёнка
12.02.1850 ст.

Дочь: (Ткачёва) Евдокия Аркадиева

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровы. крест. фамилия Ткачев.

Рождение ребёнка
12.10.1851 ст.

Сын: Ткачёв Аверкий Аркадиев

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. фамилия Ткачев

Рождение ребёнка
21.08.1854 ст.

Дочь: Васса Аркадиева

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца Никифорова. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
29.03.1856 ст.

Дочь: Мария Аркадиева

Отец ребёнка: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца покойная Никифорова. крест. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

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