Васса Аркадиева 21.08.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Васса Аркадиева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 21.08.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев18.12.1823 ст. г.р.
Мать
Бобкова Дарья Ермолаева1826 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1854 ст.

Отец: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев

Мать: Бобкова Дарья Ермолаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца Никифорова. крест. безфамильные.

Крещение
22.08.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники тогож села и гжи дворовый Василий Яковлев и гг Звенигородских кр.ж. Ксения Яковлева

Смерть
Неизвестно

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