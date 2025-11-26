Васса Аркадиева
женский, родилась 21.08.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецБобков-Ткачёв Аркадий Яковлев18.12.1823 ст. г.р.
МатьБобкова Дарья Ермолаева1826 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
22.08.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом-ца Никифорова. крест. безфамильные.