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Ирина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Кузьмин

Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Василий Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Кузьмин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.1813 ст.

Сын: Тепляков Андреян Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Кузьмин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Дарья Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Кузьмин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1834 ст.

Дочь: Мария Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Кузьмин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пом. Никифоровой крестьяне
Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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