Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай Кузьмин
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Василий Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Кузьмин
Рождение ребёнка
20.08.1813 ст.
Сын: Тепляков Андреян Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Кузьмин
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Дарья Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Кузьмин
Рождение ребёнка
21.01.1834 ст.
Дочь: Мария Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Кузьмин
Пом. Никифоровой крестьяне
Смерть
После 1834 ст.