(Ткачёва) Евдокия Аркадиева 12.02.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Ткачёва) Евдокия Аркадиева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 12.02.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев18.12.1823 ст. г.р.
Мать
Бобкова Дарья Ермолаева1826 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1850 ст.

Отец: Бобков-Ткачёв Аркадий Яковлев

Мать: Бобкова Дарья Ермолаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровы. крест. фамилия Ткачев.

Крещение
19.02.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники оных гг. кр. Логин Табарцев и кр. ж. Мария Ермолаева Козмина

Смерть
Неизвестно

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