(Ткачёва) Евдокия Аркадиева
женский, родилась 12.02.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецБобков-Ткачёв Аркадий Яковлев18.12.1823 ст. г.р.
МатьБобкова Дарья Ермолаева1826 ст. г.р.
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Рождение
12.02.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
19.02.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Никифоровы. крест. фамилия Ткачев.