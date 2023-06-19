Ольвовский Янкель Срулевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольвовский Янкель Срулевич

Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
08.03.1898

Сын: Ольвовский Гершен (Григорий)

Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ольвовский Давид Янкелевич

Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
07.12.1902

Сын: Ольвовский Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна

Кировоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольвовская Бейла Гершевна

Смерть
?.05.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург