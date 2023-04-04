Ольвовский Янкель Срулевич
мужской, родился Неизвестно, Кропивницкий, Кіровоградська область
умер ?.05.1936, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Ольвовская Бейла Гершевна1869 г.р.
Дети
Ольвовский Гершен (Григорий)08.03.1898 г.р.
Ольвовский Давид Янкелевич1900 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1898
Сын: Ольвовский Гершен (Григорий)
Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ольвовский Давид Янкелевич
Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна
Рождение ребёнка
07.12.1902
Сын: Ольвовский Борис Яковлевич
Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна
Кировоградская область
Смерть
?.05.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург