Ольвовский Янкель Срулевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ольвовский Янкель Срулевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно, Кропивницкий, Кіровоградська область

умер ?.05.1936, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Ольвовская Бейла Гершевна1869 г.р.
Дети
Ольвовский Гершен (Григорий)08.03.1898 г.р.
Ольвовский Давид Янкелевич1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольвовская Бейла Гершевна

Рождение ребёнка
08.03.1898

Сын: Ольвовский Гершен (Григорий)

Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна

Кропивницкий, Кіровоградська область

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ольвовский Давид Янкелевич

Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна

Кропивницкий, Кіровоградська область

Рождение ребёнка
07.12.1902

Сын: Ольвовский Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна

Кировоградская область

Смерть
?.05.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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