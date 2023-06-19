Ольвовский Янкель Срулевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1898
Сын: Ольвовский Гершен (Григорий)
Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ольвовский Давид Янкелевич
Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна
Рождение ребёнка
07.12.1902
Сын: Ольвовский Борис Яковлевич
Мать ребёнка: Ольвовская Бейла Гершевна
Кировоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1936
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург