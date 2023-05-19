Ольвовская Бейла Гершевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльвовская Бейла Гершевна

Ольвовская Бейла Гершевна

Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

29.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
08.03.1898

Сын: Ольвовский Гершен (Григорий)

Отец ребёнка: Ольвовский Янкель Срулевич

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ольвовский Давид Янкелевич

Отец ребёнка: Ольвовский Янкель Срулевич

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
07.12.1902

Сын: Ольвовский Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Ольвовский Янкель Срулевич

Кировоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольвовский Янкель Срулевич

Смерть
29.07.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: истощение