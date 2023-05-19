Ольвовская Бейла Гершевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти29.07.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1898
Сын: Ольвовский Гершен (Григорий)
Отец ребёнка: Ольвовский Янкель Срулевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ольвовский Давид Янкелевич
Отец ребёнка: Ольвовский Янкель Срулевич
Рождение ребёнка
07.12.1902
Сын: Ольвовский Борис Яковлевич
Отец ребёнка: Ольвовский Янкель Срулевич
Кировоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: истощение