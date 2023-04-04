Ольвовский Борис Яковлевич
Место рожденияКировоградская область
Дата рождения07.12.1902
Дата смерти13.10.1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бердичевская (Бердичевская) Нета (Гнеси Меер-Шмулевна)
Бракосочетание
28.12.1926
Рождение ребёнка
17.03.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.10.1943
Причина смерти: убит на войне
Похороны
Неизвестно