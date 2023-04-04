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Ольвовский Борис Яковлевич

Место рождения

Кировоградская область

Дата рождения

07.12.1902

Дата смерти

13.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1902

Отец: Ольвовский Янкель Срулевич

Мать: Ольвовская Бейла Гершевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бердичевская (Бердичевская) Нета (Гнеси Меер-Шмулевна)

Бракосочетание
28.12.1926

Жена: Бердичевская (Бердичевская) Нета (Гнеси Меер-Шмулевна)

Рождение ребёнка
17.03.1941

Сын: Ольвовский Ян Борисович

Мать ребёнка: Бердичевская (Бердичевская) Нета (Гнеси Меер-Шмулевна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.10.1943
Причина смерти: убит на войне
Похороны
Неизвестно

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