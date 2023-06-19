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Янгиров Янсит Янгирович

Место рождения

Нижнеиванаево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиванаево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1941
ВОВ
Военная награда
12.06.1968
Орден Славы 3 степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янгиров Виктор Янситович

Мать ребёнка: Янгирова Минсултан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янгирова Антонина Янситовна

Мать ребёнка: Янгирова Минсултан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янгиров Александр Янситович

Мать ребёнка: Янгирова Минсултан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янситов Михаил Янгирович

Мать ребёнка: Янгирова Минсултан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янгиров Яков Янгирович

Мать ребёнка: Янгирова Минсултан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самигуллина Ольга Янситовна

Мать ребёнка: Янгирова Минсултан

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Мл. Сержант
Смерть
Неизвестно
Нижнеиванаево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан