Янгиров Янсит Янгирович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1941
ВОВ
Военная награда
12.06.1968
Орден Славы 3 степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Янгирова Минсултан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янгирова Антонина Янситовна
Мать ребёнка: Янгирова Минсултан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янгиров Александр Янситович
Мать ребёнка: Янгирова Минсултан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Янгирова Минсултан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Янгирова Минсултан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самигуллина Ольга Янситовна
Мать ребёнка: Янгирова Минсултан
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Мл. Сержант
Смерть
Неизвестно