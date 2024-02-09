деревня Нижнеиванаево, деревня Нижнеиванаево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Нижнеиванаево

Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1116Нижняя Иванаева, деревня.при ключе.643045175179Чр. — Пчеловодство.
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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Старо-Балтачевская волость
15Нижне-Иванаева, д. в 1 вер. от реч. Ар, прос. дор., мин. инород. начал. учил., бак. лав.75764201192Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Балтачевский район
521500Нижнеиванаеводеревня55°58'00"55°59'00"N-40-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Балтачевский муниципальный район, Сельское поселение Кунтугушевский сельсовет
80608416101д Нижнеиванаеводеревня
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