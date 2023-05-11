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Янгирова Минсултан

Место рождения

Верхнеиванаево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнеиванаево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янгиров Виктор Янситович

Отец ребёнка: Янгиров Янсит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янгирова Антонина Янситовна

Отец ребёнка: Янгиров Янсит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янгиров Александр Янситович

Отец ребёнка: Янгиров Янсит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янситов Михаил Янгирович

Отец ребёнка: Янгиров Янсит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янгиров Яков Янгирович

Отец ребёнка: Янгиров Янсит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самигуллина Ольга Янситовна

Отец ребёнка: Янгиров Янсит

Смерть
Неизвестно
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