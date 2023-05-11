Янгирова Минсултан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Янгиров Янсит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янгирова Антонина Янситовна
Отец ребёнка: Янгиров Янсит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янгиров Александр Янситович
Отец ребёнка: Янгиров Янсит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Янгиров Янсит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Янгиров Янсит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самигуллина Ольга Янситовна
Отец ребёнка: Янгиров Янсит
Смерть
Неизвестно