Самигуллина (Янгирова) Ольга Янситовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1953
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953
Отец: Янгиров Янсит Янгирович
Мать: Янгирова Минсултан
Рождение ребёнка
07.08.1974
Дочь: Ногачевская Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Самигуллин Михаил Салимянович
Рождение ребёнка
05.06.1982
Дочь: Самигуллина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Самигуллин Михаил Салимянович
Аркалык, городская администрация Аркалык, Костанайская область