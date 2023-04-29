Самигуллина (Янгирова) Ольга Янситовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самигуллина (Янгирова) Ольга Янситовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953

Отец: Янгиров Янсит Янгирович

Мать: Янгирова Минсултан

Рождение ребёнка
07.08.1974

Дочь: Ногачевская Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Самигуллин Михаил Салимянович

Рождение ребёнка
05.06.1982

Дочь: Самигуллина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Самигуллин Михаил Салимянович

Аркалык, городская администрация Аркалык, Костанайская область
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