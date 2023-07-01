Самигуллин Михаил Салимянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самигуллин Михаил Салимянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1951

Отец: Самигуллин Салимян

Мать: Самигуллина Камилла

Рождение ребёнка
07.08.1974

Дочь: Ногачевская Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Самигуллина Ольга Янситовна

Рождение ребёнка
05.06.1982

Дочь: Самигуллина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Самигуллина Ольга Янситовна

Аркалык, городская администрация Аркалык, Костанайская область
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