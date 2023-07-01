Самигуллин Михаил Салимянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1951
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1951
Отец: Самигуллин Салимян
Мать: Самигуллина Камилла
Рождение ребёнка
07.08.1974
Дочь: Ногачевская Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Самигуллина Ольга Янситовна
Рождение ребёнка
05.06.1982
Дочь: Самигуллина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Самигуллина Ольга Янситовна
Аркалык, городская администрация Аркалык, Костанайская область