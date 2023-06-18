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Самигуллин Салимян

Место рождения

Верхнеянактаево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнеянактаево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самигуллина Камилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самигуллина Анна Салимяновна

Мать ребёнка: Самигуллина Камилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самигуллин Эрик Салимянович

Мать ребёнка: Самигуллина Камилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самигуллин Вячеслав Салимянович

Мать ребёнка: Самигуллина Камилла

Рождение ребёнка
06.11.1951

Сын: Самигуллин Михаил Салимянович

Мать ребёнка: Самигуллина Камилла

Смерть
Неизвестно

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