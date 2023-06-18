Самигуллин Салимян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самигуллина Камилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самигуллина Анна Салимяновна
Мать ребёнка: Самигуллина Камилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самигуллин Эрик Салимянович
Мать ребёнка: Самигуллина Камилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самигуллин Вячеслав Салимянович
Мать ребёнка: Самигуллина Камилла
Рождение ребёнка
06.11.1951
Сын: Самигуллин Михаил Салимянович
Мать ребёнка: Самигуллина Камилла
Смерть
Неизвестно