Самигуллина Камилла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самигуллин Вячеслав Салимянович
Отец ребёнка: Самигуллин Салимян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самигуллин Эрик Салимянович
Отец ребёнка: Самигуллин Салимян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самигуллина Анна Салимяновна
Отец ребёнка: Самигуллин Салимян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самигуллин Салимян
Рождение ребёнка
06.11.1951
Сын: Самигуллин Михаил Салимянович
Отец ребёнка: Самигуллин Салимян
Смерть
Неизвестно