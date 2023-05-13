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Самигуллина Камилла

Место рождения

Верхнеянактаево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнеянактаево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самигуллин Вячеслав Салимянович

Отец ребёнка: Самигуллин Салимян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самигуллин Эрик Салимянович

Отец ребёнка: Самигуллин Салимян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самигуллина Анна Салимяновна

Отец ребёнка: Самигуллин Салимян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самигуллин Салимян

Рождение ребёнка
06.11.1951

Сын: Самигуллин Михаил Салимянович

Отец ребёнка: Самигуллин Салимян

Смерть
Неизвестно

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