Мельников Василий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Мельников Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1818 по 1821 ст.
Сын: Мельников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Мельников Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Мельникова Елизавета Семёновна
Смерть
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область