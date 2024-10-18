Мельников Василий Лаврентьевич 1798 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Василий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Мельников Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Елизавета Семёновна

Рождение ребёнка
С 1818 по 1821 ст.

Сын: Мельников Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Мельников Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Мельникова Елизавета Семёновна

Смерть
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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