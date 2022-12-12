деревня Сучкино, деревня Сучкино, Стрельниковская волость, Темниковский уезд (на 1911) — Familio

Сучкино

Стрельниковская волость, Темниковский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2640Сучкино, д. каз.при пруде.222288396386Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Барашевская волость
1015. Польское Сучкино, деревня бывшая государственная, дворов 84, жителей 841

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Стрельниковская волость
деревня Польское-Сучкино«Стрельниковское» п.-т. отделение228
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