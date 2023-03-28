- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
•
Показать все
• Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
•
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1187Благодаровка (Кормежка), с. каз.при рч. Безымянке.5035180551567Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
824. Благодаровка (Кормежка), село бывшее государственное, при речке Безымянке, дворов 188, жителей 1335, церковь православная
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Благодаровка. Б. госуд. Рус. и мордва. Прав. и сектант.3917Р. Сухая Безымянка110501529010041008
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56658Благодаровкасело52°51'с.ш.51°27'в.д.N-39-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36612412106с Благодаровкасело