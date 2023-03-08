Жиганов Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиганов Семен Иванович

Жиганов Семен Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

27.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Жиганов Иван Акимович

Мать: Жиганова Марфа Агафоновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Жиганов Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Жиганова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Жиганов Семен Семенович

Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Жиганов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Жиганова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Жиганов Феодосий (Федос) Семенович

Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Анастасия Ивановна

Смерть
27.02.1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close