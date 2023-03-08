Жиганов Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти27.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Жиганов Иван Акимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Жиганов Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Жиганова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Жиганова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Жиганов Феодосий (Федос) Семенович
Мать ребёнка: Леонтьева Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1962