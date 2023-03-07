Жиганов Феодосий (Федос) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиганов Феодосий (Федос) Семенович

Жиганов Феодосий (Федос) Семенович

avatar

Место рождения

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

07.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Жиганов Семен Иванович

Мать: Леонтьева Анастасия Ивановна

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Жиганова Ольга Феодосиевна

Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Жиганов Александр Феодосиевич

Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Жиганов Алексей Феодосиевич

Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Жиганов Павел Феодосиевич

Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Жиганова Нина Феодосиевна

Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Жиганов Михаил Феодосиевич

Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Жиганов Николай Феодосиевич

Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиганова Александра Александровна

Военная награда
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник ВОВ. Медаль «За отвагу» (2) Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Медаль «За взятие Кенигсберга»
Смерть
07.02.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close