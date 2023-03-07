Жиганов Феодосий (Федос) Семенович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти07.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Жиганова Ольга Феодосиевна
Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Жиганов Александр Феодосиевич
Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Жиганов Алексей Феодосиевич
Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Жиганов Павел Феодосиевич
Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Жиганова Нина Феодосиевна
Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Жиганов Михаил Феодосиевич
Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Жиганов Николай Феодосиевич
Мать ребёнка: Жиганова Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник ВОВ. Медаль «За отвагу» (2) Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Медаль «За взятие Кенигсберга»
Смерть
07.02.1986