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Жиганова Нина Феодосиевна
Жиганова Нина Феодосиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Жиганов Феодосий (Федос) Семенович
1926 г.р.
Мать
Жиганова Александра Александровна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Жиганов Феодосий (Федос) Семенович
Мать:
Жиганова Александра Александровна
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