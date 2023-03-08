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Жиганова Нина Феодосиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Жиганов Феодосий (Федос) Семенович

Мать: Жиганова Александра Александровна

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