Леонтьева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Жиганов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Жиганова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Жиганова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Жиганов Феодосий (Федос) Семенович
Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно