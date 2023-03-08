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Леонтьева Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Жиганов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Жиганова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Жиганов Семен Семенович

Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Жиганов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Жиганова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Жиганов Феодосий (Федос) Семенович

Отец ребёнка: Жиганов Семен Иванович

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиганов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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