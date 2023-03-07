Жиганов Дмитрий Семенович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти13.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Жиганова Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Жиганова Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Жиганов Вениамин Дмитриевич
Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Жиганова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Жиганова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Жиганова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Жиганов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Жиганов Вениамин Дмитриевич
Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новолоцкая Анна Ивановна
Смерть
13.11.1972