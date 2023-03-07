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Жиганов Дмитрий Семенович

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Место рождения

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

13.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Жиганов Семен Иванович

Мать: Леонтьева Анастасия Ивановна

Макаровский, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Жиганова Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Жиганова Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Жиганов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Жиганов Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Жиганова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Жиганова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Жиганова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Жиганов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Жиганов Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: Новолоцкая Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новолоцкая Анна Ивановна

Смерть
13.11.1972
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