Жиганов Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиганов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Жиганов Дмитрий Семенович

Мать: Новолоцкая Анна Ивановна

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