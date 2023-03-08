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Жиганова Галина Дмитриевна
Жиганова Галина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Женский
Отец
Жиганов Дмитрий Семенович
1910 г.р.
Мать
Новолоцкая Анна Ивановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Жиганов Дмитрий Семенович
Мать:
Новолоцкая Анна Ивановна
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