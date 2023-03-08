Жиганова Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиганова Галина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Жиганов Дмитрий Семенович

Мать: Новолоцкая Анна Ивановна

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