Жиганов Иван Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиганов Иван Акимович

Жиганов Иван Акимович

Место рождения

Тарасово, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Жиганов Аким Николаевич

Мать: Жиганова Дарья Григорьевна

Тарасово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1883

Жена: Жиганова Марфа Агафоновна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Жиганов Семен Иванович

Мать ребёнка: Жиганова Марфа Агафоновна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Жиганов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Жиганова Марфа Агафоновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Жиганов Федор Иванович

Мать ребёнка: Жиганова Марфа Агафоновна

Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Жиганова Ефрасиния Ивановна

Мать ребёнка: Жиганова Марфа Агафоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close