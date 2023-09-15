Жиганов Иван Акимович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
1883
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Жиганова Марфа Агафоновна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Жиганова Марфа Агафоновна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Жиганова Марфа Агафоновна
Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Жиганова Ефрасиния Ивановна
Мать ребёнка: Жиганова Марфа Агафоновна
Смерть
Неизвестно