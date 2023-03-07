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Жиганов Федор Иванович

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Место рождения

Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Жиганов Иван Акимович

Мать: Жиганова Марфа Агафоновна

Марково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жиганов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Жиганова Анастасия Даниловна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.10.1926

Сын: Жиганов Иван Федорович

Мать ребёнка: Жиганова Анастасия Даниловна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.05.1929

Дочь: Немова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Жиганова Анастасия Даниловна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Жиганов Семен Федорович

Мать ребёнка: Жиганова Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Жиганов Василий Федорович

Мать ребёнка: Жиганова Анастасия Даниловна

Смерть
1942
Паршино, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Участник ВОВ Погиб.
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