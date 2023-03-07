Жиганов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Жиганов Иван Акимович
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Жиганова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
22.10.1926
Мать ребёнка: Жиганова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
01.05.1929
Дочь: Немова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Жиганова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Жиганова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Жиганов Василий Федорович
Мать ребёнка: Жиганова Анастасия Даниловна
Смерть
1942
Паршино, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Участник ВОВ Погиб.