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Жиганова Елена Федоровна

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Место рождения

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.05.1929

Дата смерти

15.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929

Отец: Жиганов Федор Иванович

Мать: Подольская Анастасия Даниловна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1955

Дочь: Жиганова Зоя Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
17.09.1963

Муж: Немов Николай Иванович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
31.05.1964

Сын: Немов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Немов Николай Иванович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.01.1968

Дочь: Печенкина Марина Николаевна

Отец ребёнка: Немов Николай Иванович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
15.08.2003
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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