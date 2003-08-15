Жиганова Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.05.1929
Дата смерти15.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1929
Рождение ребёнка
16.10.1955
Дочь: Жиганова Зоя Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
17.09.1963
Рождение ребёнка
31.05.1964
Отец ребёнка: Немов Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1968
Дочь: Печенкина Марина Николаевна
Отец ребёнка: Немов Николай Иванович
Смерть
15.08.2003