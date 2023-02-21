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Жиганов Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

07.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Жиганов Федор Иванович

Мать: Подольская Анастасия Даниловна

Бракосочетание
14.04.1945

Жена: Гладышева Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Жиганов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Гладышева Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Жиганова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Гладышева Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Жиганова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Гладышева Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Жиганов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гладышева Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Жиганов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гладышева Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1967

Сын: Жиганов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Гладышева Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.07.1979
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