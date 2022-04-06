деревня Тарасово, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Тарасово

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Тарасовой Байдаровсокй волости Никольского уезда Ф. К. Жиганова о неправильном взыскании с него по протоколу лесного ведомства 110 рублей. Показать все
Дело о Белозерцеве Василии Агафоновиче, крестьянине д. Тарасово Байдаровской вол. Никольского у. Вологодской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 41, 51. Издание доступно онлайн на сайте Президен Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Халезской церкви. Список архи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6237Тарасово, д. каз.при руч. безымянном.21232910398

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Байдаровская волость
Тарасова2313

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
241232Тарасоводеревня59°42'с.ш.45°20'в.д.O-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Никольское сельское поселение
19634456416д Тарасоводеревня

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